Così come avvenuto negli ultimi mesi, proseguono ancora i tanti arrivi dei migranti in Italia. Solo la scorsa notte sono 240 le persone sbarcate nell’isola di Lampedusa: tutte trasferite in un hotspot che ormai è sovraffollato.

Lampedusa, nuovi sbarchi di migranti nella notte

Mentre cinque imbarcazioni sono state soccorse dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera, un barchino è riuscito ad arrivare direttamente a Playa de Palme. A bordo c’erano 17 migranti etiopi e sudanesi: tutti quanti sono stati bloccati dai carabinieri sul lungomare Luigi Rizzo. I migranti sbarcati a Lampedusa nella notte sono stati 240, mentre se consideriamo anche le persone arrivate nelle ore diurne i numeri crescono vertiginosamente arrivando fino a 653 unità. Uomini, donne e bambini arrivati ieri sono risultati essere originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Liberia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Gambia, Sierra Leone e Sudan.

I problemi dell’hotspot della contrada Imbriacola

Tutti loro sono stati messi a soggiornare nell’hotspot della contrada Imbriacola, dove al momento ci sono circa 2 mila ospiti. Per questo motivo la Prefettura di Agrigento, dopo un accordo trovato con il Viminale, ha deciso di trasferire 472 persone con il traghetto di linea Galaxy a Porto Empedocle. Non solo, altri 181 migranti sono attesti da un volo charter che atterrerà a Bologna.