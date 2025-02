Il Milan è dallo scorso dicembre sotto la guida di Sergio Conceição il tecnico portoghese sta per il momento svolgendo un ottimo campionato ed è ancora in corsa per la qualificazione alla fase finale della Champions League, tuttavia la dirigenza si starebbe guardando intorno per una sua eventuale sostituzione.

Milan, il possibile post Conceição si chiama Antonio Conte

Sergio Conceição è l’attuale tecnico del Milan, l’ex calciatore portoghese ha dimostrato e sta dimostrando di voler ottenere il massimo dai propri calciatori, infondendo in loro un cambio di mentalità. Cambio che ha portato al trionfo in Supercoppa italiana contro l’Inter.

Il Milan però è alle prese con la qualificazione alla fase finale della Champions e questa sera è impegnato nel match di ritorno contro gli olandesi del Feyenoord.

Se dovesse essere eliminato, la posizione del tecnico potrebbe iniziare a vacillare. Per questo motivo la dirigenza, Ibrahimovic su tutti avrebbe già sondato il mercato, da gennaio sarebbe in contatto con Antonio Conte almeno questo è quanto avrebbe riportato Liberoquotidiano.it basandosi sul commento del giornalista sportivo di TopCalcio24 Alfio Musmarra.

Un pensiero che potrebbe diventare fisso in estate

Al momento il giornalista ha solo confermato che Ibrahimovic è in contatto con Conte. Il percorso attualmente sorride al tecnico milanista quindi l’esonero è un’ipotesi molto lontana che non si concretizzerebbe nemmeno in caso di mancato passaggio in Champions League.

La suggestione Conte si potrebbe accendere la prossima estate quando entrerà nel vivo il calciomercato. Molto dipenderà dai risultati di entrambi gli allenatori. Il tecnico salentino al momento è leader del campionato e si sta concentrando sulla conquista del 4 scudetto della storia del Napoli.