Una celebrazione di grande significato

Milano ha reso omaggio a Papa Francesco con una messa in suffragio celebrata nel maestoso Duomo, presieduta dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini. La cattedrale, simbolo di fede e unità, si è riempita di fedeli e autorità locali, tra cui il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di preghiera, ma anche un’occasione per riflettere sull’eredità spirituale lasciata dal pontefice.

Un calice ricco di significato

Durante la celebrazione, è stato utilizzato un calice speciale, dono di Papa Francesco all’allora arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, durante la sua visita nel 2017. Questo gesto ha aggiunto un ulteriore strato di significato alla messa, sottolineando il legame profondo tra il pontefice e la città. L’arcivescovo Delpini ha evidenziato l’impatto emotivo che la morte di Papa Francesco ha avuto su tutti, esprimendo la necessità di mantenere viva la sua memoria attraverso la preghiera.

Riflessioni e parole di conforto

Nel suo intervento, l’arcivescovo ha condiviso le emozioni e le riflessioni che sono emerse in questi giorni, grazie anche ai mezzi di comunicazione che hanno diffuso parole e immagini del pontefice. Ha sottolineato che la celebrazione non era solo una commemorazione, ma un invito a mettere in pratica l’appello di Papa Francesco: ‘pregate per me’. Questo richiamo ha risuonato forte tra i presenti, che hanno unito le loro voci in preghiera per il pontefice, celebrando anche la Pasqua che egli stesso aveva commemorato pochi giorni prima.