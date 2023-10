Marta di Nardo, 60 anni, è ormai scomparsa da due settimane dalla sua casa di Milano. Indagano i carabinieri, ma i vicini temono sia ormai morta.

La scomparsa della donna

A denunciare la scomparsa della 60enne che vive sola in un appartamento in via Pietro da Cortona, nella zona est di Milano, è stato il figlio il 17 ottobre.

Il cellulare della donna risulta spento e l’ultima traccia risale tra il 5 e il 6 ottobre nel quartiere di Acquabella.

Fino ad oggi nell’appartamento della 60enne sono entrati solo i Vigili del Fuoco per gli opportuni accertamenti, trovando la porta regolarmente chiusa dall’esterno.

A effettuare un sopralluogo sono arrivati invece oggi anche i carabinieri del reparto scientifico. Mentre si prosegue alla ricerca di indizi utili l’ipotesi più accreditata resta quella dell’allontanamento volontario.

Chi è Marta di Nardo

Marta di Nardo è una donna sola e in difficoltà. In passato era stata in cura presso un CPS e inoltre non era in stretti rapporti con la sua famiglia.

Nell’ultimo periodo i vicini di casa dicono di aver spesso visto un via vai di persone provenire dall’appartamento della donna. L’idea che si sono fatti è che Marta di Nardo sia morta.