Nola, ruba una jeep e sostituisce la targa: denunciato 45enne

Un uomo di 45 anni di Lauro è stato denunciato per il furto di una jeep, a cui era stata cambiata la targa. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno recuperato una Jeep Compass Limited, rubata a Quindici alcuni giorni fa. I poliziotti, grazie al sistema di videosorveglianza, hanno rintracciato il veicolo in un parcheggio a Nola. I malfattori avevano sostituito le targhe originali con altre che sono risultate clonate e appartenenti ad un’altra vettura. Il mezzo recuperato, dopo gli accertamenti di rito, è stato restituito al legittimo proprietario.

Un 45enne di Lauro è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino perché trovato in possesso di armi improprie. A seguito di un controllo gli agenti hanno trovato nell’auto una mazza da baseball e una stecca da biliardo senza punta ma con manico coperto da nastro isolante. Il 45enne è stato condotto in Commissariato e denunciato, ma non ha fornito spiegazioni plausibili per il possesso delle armi.