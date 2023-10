Un ragazzo di soli 16 anni, armato e con il casco sul volto, ha fatto irruzione in un bar tabaccheria di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per rapinarlo. Il giovane è stato arrestato.

Napoli, rapina tabacchi e si intasca “Gratta e Vinci” per 3mila euro: arrestato 16enne

Un ragazzo di 16 anni è entrato in un bar tabaccheria di Castellammare di Stabia per effettuare una rapina. Ha fatto irruzione insieme ad un complice, ma fuori ad attenderlo c’erano i carabinieri. Il complice, invece, risulta ricercato perché è scappato in scooter. I due sono entrati nel bar e hanno preteso dai clienti, con una pistola in mano, soldi, oggetti preziosi e dai dipendenti dei Gratta e Vinci. Quando è uscito dal locale, però, il 16enne si è trovato davanti ai carabinieri, che lo hanno arrestato.

Il rapinatore 16enne è stato arrestato ed è in attesa di giudizio

Gli agenti gli hanno trovato addosso 25 euro appena sottratti ad un cliente e centinaia di Gratta e Vinci per un valore di quasi tremila euro. Il complice, invece, è riuscito a scappare. Per il 16enne, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, dove è in attesa di giudizio. Intanto, continuano le indagini per riuscire a rintracciare l’altro malvivente.