A Crispano, un comune in provincia di Napoli, un uomo di 32 anni ha minacciato un postino, derubandolo dello scooter.

Minaccia il postino con le forbici e lo rapina

Giacomo Grande è stato arrestato poco dopo aver commesso il furto. Già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato quando si trovava ancora in sella al mezza rubato. In base alla ricostruzione, il 32enne di Crispano ha minacciato il dipendente di Poste Italiane con un paio di forbici, facendosi consegnare lo scooter aziendale con cui è scappato. Le accuse a suo carico sono di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Grande ora si trova in carcere in attesa del processo.

La dinamica dell’aggressione

Dopo essere stato privato del mezzo, il postino, che lavorava nella filiale di Crispano, ha immediatamente allertato il 112 per sporgere denuncia. La segnalazione è stata intercettata dalla centrale operativa della Compagnia di Caivano, per poi essere smistata alle pattuglie. In breve tempo i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno individuato l’uomo, che corrispondeva alla descrizione.

Il tentativo di fuga

Quando è stato raggiunto dalla pattuglia, il 32enne si trovava ancora a bordo dello scooter rubato. Alla vista dei carabinieri ha cercato di dileguarsi, accelerando. È stato tuttavia bloccato e trasportato nel carcere di Poggioreale. Il veicolo, invece, è stato restituito alla vittima.