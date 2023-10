Uomo di 53 anni arrestato per stalking a Lecco

Uomo di 53 anni arrestato per stalking a Lecco

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Lecco con l’accusa di stalking condominiale. A denunciarlo i vicini di casa, stanchi del suo atteggiamento aggressivo, a tal punto che molti hanno iniziato a dormire in auto per evitarlo.

Arrestato a Lecco per stalking condominiale

Lo stalking è un reato molto grave e sebbene siamo abituati a sentirne parlare ai danni di una persona, il caso di oggi parla di stalking a un intero condominio.

È successo a Lecco, dove un uomo infastidisce e aggredisce da tempo i vicini di casa della palazzina dove abita, tanto che molti di loro hanno iniziato a dormire in auto per paura di incontrarlo.

Oltre alle minacce verbali, l’uomo perseguitava i condomini in diversi modi, arrivando anche a sparare a salve contro uno di loro. E poi ancora: danneggiamenti, deturpamenti, imbrattamenti, incendi, insomma di tutto e di più messo in atto senza apparenti motivazioni.

L’arresto dell’uomo accusato di stalking

La situazione era diventata davvero insostenibile per i residenti del condominio, fino al punto che questi hanno denunciato il 53enne alle forze dell’ordine.

Dal momento che la misura degli arresti domiciliari, decisa inizialmente, non è stata possibile, l’uomo è stato condotto in carcere.

La modifica delle abitudini

Quello che più sconcerta di questa storia non è tanto la serie di danni messi in atto per mesi dall’uomo accusato di stalking, quanto i cambiamenti che hanno dovuto sopportare i condomini.

In effetti, quasi tutti hanno cambiato stile di vita e abitudini esclusivamente per paura di incontrarlo. Alcuni addirittura dormivano in auto.

Per questo motivo la misura del carcere era la più idonea, infatti la priorità era allontanare il soggetto pericoloso dai suoi vicini di casa ed è solo una fortuna se in questo tempo nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi.