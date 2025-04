Milano in piazza per la pace: manifestazione contro il genocidio a Gaza

Una mobilitazione per la pace

Sabato prossimo, circa 30 mila persone si raduneranno a Milano per partecipare a una delle più significative manifestazioni italiane, con l’obiettivo di chiedere la fine del genocidio nella Striscia di Gaza. L’evento, che avrà inizio alle 14.30 dalla Stazione Centrale, si concluderà all’Arco della Pace, evitando la tradizionale piazza Duomo a causa di eventi collaterali come il Fuori Salone.

Temi e slogan della protesta

La manifestazione si concentrerà su temi cruciali come il rifiuto della deportazione del popolo palestinese e la richiesta di un cessate il fuoco immediato e duraturo. Gli organizzatori, tra cui diverse associazioni palestinesi e sindacati di base, hanno sottolineato l’importanza di ricostruire la Striscia di Gaza e garantire l’invio di aiuti umanitari. Slogan come “No al genocidio” e “Sì alla ricostruzione” risuoneranno tra i partecipanti, evidenziando la solidarietà con il popolo palestinese.

Unione di forze per una causa comune

La mobilitazione ha visto l’adesione di numerose realtà, tra cui l’Associazione dei Palestinesi in Italia, l’Associazione Donne Palestinesi e vari sindacati. Walter Montagnoli, segretario nazionale della Cub, ha dichiarato che “il genocidio del popolo palestinese e l’attacco ai diritti dei lavoratori in Italia sono due facce della stessa medaglia”. Questa affermazione mette in luce il legame tra le ingiustizie globali e quelle locali, sottolineando la necessità di una lotta comune contro lo sfruttamento e la guerra.

Il contesto attuale

In un momento in cui il governo italiano sembra investire miliardi nell’industria bellica, mentre taglia fondi per sanità e istruzione, la manifestazione di Milano si propone di richiamare l’attenzione su queste contraddizioni. La mobilitazione non è solo un atto di solidarietà verso il popolo palestinese, ma anche una denuncia delle politiche interne che colpiscono i più vulnerabili. La lotta per la giustizia e la libertà è un tema universale che unisce diverse comunità e movimenti sociali.