Oltre 300 capolavori riuniti in un’unica esperienza digitale a 360 gradi: allo Spazio Ventura di Milano, dal 5 dicembre al 4 aprile, quasi duemila metri quadrati vengono trasformati in un grande ambiente immersivo per celebrare il centenario della morte di Claude Monet.

Proiezioni ad alta definizione, percorsi visivi e realtà virtuale compongono un viaggio sensoriale che mira a riscrivere il modo in cui il pubblico entra in contatto con l’Impressionismo.

«L’arte immersiva, così come tutte le esperienze digitali, rappresenta oggi un contenuto alternativo al mondo social e Internet» sottolinea Roberta Saldi, Corporate & Co Marketing Manager di Exhibition Hub.

“Claude Monet: The Immersive Experience”: l’esperienza immersiva

L’anniversario (1926–2026) si apre con “Claude Monet: The Immersive Experience”, la nuova mostra che porta a Milano un linguaggio espositivo in cui il mondo vibrante dell’artista francese (Parigi, 1840 – Giverny, 1926) prende letteralmente vita. L’esposizione è firmata da Exhibition Hub -già ideatore di numerose esperienze immersive, tra cui la mostra sul Titanic allo Scalo Farini – in collaborazione con Fever, piattaforma globale per la scoperta di eventi culturali.

Oltre 300 opere riprodotte in 4K nei 2mila metri quadrati dello Spazio Ventura

Il percorso sfrutta tecnologia digitale in 4K per restituire oltre 300 opere tra le più significative del pittore. Non una semplice proiezione ingrandita, ma un capolavoro digitale immersivo che trasporta il visitatore nel cuore delle pennellate di Monet: dalle celebri Ninfee a Impressione, levar del sole, fino ai paesaggi en plein air. Suoni, immagini e ambientazioni luministiche costruiscono una narrazione sensoriale che rievoca l’approccio impressionista, più focalizzato sulle “impressioni” emotive che sulla riproduzione oggettiva della realtà.

«Un Monet moderno, attuale e proiettato verso il futuro: è questo lo spirito con cui la nostra mostra torna a Milano, nella cornice dello Spazio Ventura nel cuore del quartiere Lambrate» afferma Saldi.

«L’arte immersiva offre oggi un’alternativa armonica e positiva al consumo digitale veloce, e rappresenta un’opportunità soprattutto per il pubblico giovane, che può avvicinarsi all’arte in modo nuovo».

Il valore educativo ed emotivo dell’arte immersiva

Il digitale, spiegano i promotori, non sostituisce l’opera fisica, ma ne amplifica le suggestioni. Un concetto ribadito anche da Maria Rita Parsi, psicopedagogista e psicoterapeuta: «L’arte immersiva consente una rivisitazione virtuale dell’arte e permette di scoprire una risorsa nella quale immergersi acquisendo l’empatia della creatività, il valore educativo dell’espressione artistica e il potere salvifico della bellezza».

Patrocini, informazioni pratiche e come arrivare

L’iniziativa gode del patrocinio del Municipio 3 del Comune di Milano.

Allestita in via Privata Giovanni Ventura 15, la mostra è facilmente raggiungibile con la Linea Verde MM2 (Lambrate), la stazione ferroviaria Milano Lambrate, il tram 33 (fermata piazzale Rimembranze di Lambrate) e la linea bus 54 (fermate via Pitteri o Lambrate FS).

Orari di apertura e biglietti

Lunedì, mercoledì, giovedì: 10.00-19.30 (ultimo ingresso 18.00)

Venerdì: 10.00-20.30 (ultimo ingresso 19.00)

Sabato: 9.30-20.30 (ultimo ingresso 19.00)

Domenica: 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.00)

Martedì chiuso

I biglietti sono disponibili su monetexpo.com.