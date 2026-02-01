Nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, a Milano, un rapinatore ha aggredito una guardia giurata a Rogoredo, sottraendole la pistola. Poco dopo è scoppiata una sparatoria con la polizia, durante la quale l’uomo sarebbe rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Aggressione a Rogoredo: vigilante derubato e colpito con un bastone

Come riportato dal Corriere, nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio, intorno alle 14.30, un uomo di circa 25 anni, probabilmente di origine asiatica, avrebbe aggredito una guardia giurata di 50 anni mentre si recava al lavoro in via Caviglia. Il malvivente avrebbe colpito il vigilante con un bastone, riuscendo a sottrargli la pistola dalla fondina prima di darsi alla fuga.

L’uomo avrebbe immediatamente contattato il 112, raccontando: “Sono stato colpito al capo con un bastone da un rapinatore di carnagione olivastra, con gli occhi a mandorla e alto circa un metro e 60“. La denuncia ha fatto scattare un’ampia perlustrazione del quartiere da parte delle volanti, mentre i residenti e le attività commerciali vicine venivano messi in guardia dalla polizia.

Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: “Colpito alla testa”

Circa quaranta minuti dopo, intorno alle 15.17, il rapinatore sarebbe stato intercettato dagli agenti delle Uopi in via Cassinis. Alla vista della volante blindata, l’uomo avrebbe aperto il fuoco esplodendo almeno tre colpi, alcuni dei quali hanno centrato il veicolo di servizio.

Protetti dalla blindatura del mezzo, gli agenti hanno risposto al fuoco colpendo il 25enne con almeno due proiettili, uno alla spalla e uno alla testa. L’uomo sarebbe stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, in condizioni gravissime e incosciente.

L’area circostante è stata subito cinturata da decine di agenti, mentre le persone presenti nelle vicinanze, inclusa una scuola di danza, sono state evacuate fino a quando la situazione non è tornata sicura.