La tragedia avvenuta questa sera, lunedì 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato a Milano, dove un ragazzo di 28 anni è stato ucciso in una sparatoria con gli agenti, mette in luce le complesse dinamiche dei servizi antidroga nelle zone ad alto rischio.

Sparatoria a Milano, 28enne ucciso da agenti in borghese: “Era armato”

Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 17:53, quando una pattuglia della polizia ha intercettato il giovane, probabilmente di origine nordafricana, armato di una pistola Beretta 92 a salve.

Secondo le prime ricostruzioni di Sky Tg24, il ragazzo si sarebbe avvicinato agli agenti in borghese impegnati in un’operazione antidroga, suscitando la reazione dei poliziotti che hanno esploso dei colpi. Il personale del 118, giunto tempestivamente con un’automedica e due ambulanze, ha constatato il decesso sul posto: nessun agente ha riportato ferite.

Sparatoria a Milano, 28enne ucciso da agenti in borghese: reazioni e indagini in corso

L’area è stata subito transennata per permettere ai tecnici della Scientifica di raccogliere elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’evento. Nonostante le prime informazioni indichino che l’arma del giovane fosse probabilmente a salve, gli inquirenti stanno verificando le circostanze esatte che hanno portato all’intervento armato.

La Lega, commentando la vicenda, ha espresso “solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene”, aggiungendo che “l’auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne”.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e sull’importanza di garantire strumenti adeguati alle forze dell’ordine per proteggere i cittadini.