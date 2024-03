In occasione del Consiglio d’Istituto, che si terrà il 4 aprile, si decideranno le sorti dei sette studenti che che hanno organizzato l’occupazione dell’Istituto Severi Correnti di Milano rischiano una sospensione grave e la bocciatura.

L’occupazione dell’istituto a fine gennaio scorso: uno stop alle lezioni che, secondo quanto calcolato dalla scuola, ha provocato 70mila euro di danni e costretto a una chiusura di 20 giorni per sistemare gli spazi comuni.

La preside Gabriella Conte ha sporto denuncia contro ignoti e la Procura di Milano indaga per invasione di edificio e danneggiamento.

Ai sette ragazzi inoltre, si contesta di “aver messo in pericolo l’incolumità e la sicurezza degli altri nell’ambiente scolastico”.

Sotto accusa c’è lo svuotamento di alcuni estintori senza aver allertato le autorità. Il padre di uno dei ragazzi, intervistato da ilfattoquotidiano.it, respinge le accuse:

«Sono accuse generiche , tutte da dimostrare : come possono imputare ai ragazzi la pericolosità della polvere , pretendere ne fossero a conoscenza, ammesso e non concesso che sia effettivamente una sostanza non sicura?».

«Se siamo pronti a pagare? A noi non è stata comunicata nessuna richiesta in questo senso, e peraltro quando siamo andati a pulire e aiutare a scuola, ed eravamo diverse centinaia, non abbiano notato niente di così grave. Fuori era pulito, e dentro non ci hanno permesso di entrare. Perché ci imputino il pagamento è necessario che mostrino i dettagli delle spese, 55mila euro sono stati impiegati per pagare imprese di pulizia specializzate, siamo sicuri che fosse necessario?».