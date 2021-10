“Mio figlio autistico non ha amici”: rispondono in 122mila, anche Russell Crowe

Kev ha pubblicato un tweet di aiuto per il figlio autistico a cui hanno risposto in migliaia, e tra i quali figurano anche attori famosi.

L’appello per il figlio autistico

Kev Harrison, papà del povero Daniel, ha lanciato un appello su Twitter nel quale chiedeva aiuto per il figlio, affetto da una grave forma di autismo, che non riesce a socializzare e viene costantemente emarginato dalla maggior parte dei suoi coetanei.

«Mio figlio per il suo 15esimo compleanno ha espresso due desideri: guidare l’auto e avere amici. Aiutatemi». Questo il tweet condiviso da Kev, papà del giovane Daniel, che vuole finalmente vedere felice il proprio figlio.

L’appello per il figlio autistico: un successo mondiale

L’SOS lanciato dal papà britannico di un ragazzo autistico è diventato virale su Twitter e ha commosso tutti, persino alcune star di Hollywood, come il premio Oscar Russell Crowe e l’attore di Star Wars, Mark Hamill, i quali hanno inviato i loro auguri di buon compleanno a Daniel. Oltre a queste personalità importanti, virtualmente si sono unite altre 122mila persone – utenti di Twitter – per augurare un felice compleanno al ragazzo.

L’appello per il figlio autistico: la gioia di Kev e Daniel

Prima il papà e poi Daniel si sono rivelati stupiti e incredibilmente felici del successo che questo post ha riscontrato. Addirittura Kev ha parlato dell’accaduto alla BBC: