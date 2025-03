Il crollo del palazzo di via De Amicis

Un drammatico evento ha scosso la città di Bari: il crollo di un palazzo in via De Amicis ha portato alla luce storie di coraggio e resilienza. Tra le vittime, Rosalia De Giosa, una donna di 74 anni, è stata estratta viva dalle macerie, suscitando un’ondata di emozione e speranza tra i cittadini e le autorità locali. Il crollo ha avuto luogo nel cuore della notte, lasciando molti residenti in stato di shock e preoccupazione per i propri cari.

Le condizioni di Rosalia De Giosa

Secondo le dichiarazioni di Marco Ranieri, direttore del reparto di Rianimazione 1 del Policlinico di Bari, Rosalia è attualmente in condizioni stabili. “È sveglia, sta bene e ha passato una notte tranquilla”, ha affermato il medico. Tuttavia, la donna ha subito due fratture costali e presenta ecchimosi al torace, al bacino e agli arti inferiori. Nonostante le sue ferite, la sua reazione alla situazione è stata sorprendente: al suo arrivo in ospedale, ha chiesto del suo cane, dimostrando un attaccamento profondo e una forza d’animo invidiabile.

Il supporto della comunità e le indagini in corso

La comunità barese si è mobilitata per sostenere Rosalia e gli altri residenti colpiti dal crollo. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause del crollo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli edifici circostanti e prevenire futuri incidenti. La storia di Rosalia ha toccato il cuore di molti, diventando simbolo di speranza e resilienza in un momento di grande difficoltà. La sua vicenda è un richiamo alla solidarietà e alla forza della comunità, che si unisce nei momenti di crisi per sostenere chi è in difficoltà.