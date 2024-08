Mirko Brunetti e Perla Vatiero in crisi: “Famiglia di lei contraria alla relazione”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sarebbero in crisi. La coppia sembra essere ogni giorno più distante e secondo gli esperti di gossip la famiglia di lei sarebbe contraria alla relazione.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sarebbero in crisi. La coppia aveva ritrovato la serenità nella casa del Grande Fratello, ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato. Secondo gli esperti di gossip, Alessandro Rosica e Deianira Marzano, i due sarebbero in crisi. Rosica ha rivelato che la crisi sarebbe “sempre più forte“. Il rapporto sarebbe diventato turbolento per via delle amicizie di Perla, che a Mirko non andrebbero giù. “Inoltre, la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko“, si legge.

Deianira Marzano ha aggiunto qualche dettaglio. “Pare che il papà di lei non gradisca più la presenza di Mirko” ha dichiarato. Al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita dai diretti interessanti, che continuano a mostrarsi distanti. Tutto sarebbe precipitato dopo la segnalazione su Mirko Brunetti dello scorso 23 luglio.

La segnalazione su Mirko Brunetti

Lo scorso 23 luglio si è diffusa una segnalazione su Mirko Brunetti. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha raccontato di una giornata in piscina che l’ex gieffino avrebbe trascorso a casa di un amico, in compagnia di “due belle ragazze“. A confermare il rumor di cui Perla non era a conoscenza è stata diffusa anche una foto. Mirko Brunetti aveva poi smentito quando raccontato, spiegando che queste notizie stavano provocando gravi problemi personali.