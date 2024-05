Un’indiscrezione shock che fa preoccupare i fan della coppia: sembra che i due abbiano avuto un forte litigio. Stando ai rumors, nonostante le foto sui social, in cui posano felici e innamorati, tra Perla e Mirko ci sarebbe stato un importante litigio che dura da giorni, ma non si sono lasciati.

Il gossip riportato dall’influencer Amedeo Venza

«Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni», così l’esperto del Gossip Amedeo Venza annuncia la crisi tra i due ex concorrenti del GF.

Dopo la notizia è scoppiato il caos tra i fan, si è reso necessario un nuovo intervento di Venza, che su Instagram, ha sottolineato:

«Non travisate le mie parole, non ho detto che si sono lasciati, ho detto che c’è una forte lite in corso. Ho un mio pensiero, cioè che la parte maschile della coppia non è presa dalla fidanzata, questo lo capirete col tempo».

La crisi tra Perla e Mirko

Tra i due giovani ragazzi sarebbe in atto una lite, ma i due, apparsi sui social nelle ultime ore non hanno lasciato trasparire nessun problema. Dunque, nessuna conferma né smentita dei diretti interessati in merito all’ultima indiscrezione.

L’ultima storia pubblicata insieme risale a ieri sera: una foto dei due, protagonisti di una lunga telefonata.