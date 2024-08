Giacomo Urtis, che da qualche tempo è diventato Genny, è apparso in video con Perla Vatiero e ha fatto una strana ‘richiesta’ ai fan. Il filmato, neanche a dirlo, ha alzato un gran polverone.

Urtis: il video con Perla Vatiero fa discutere

Sui social è diventato virale un video in cui appaiono Giacomo Urtis, da qualche tempo diventato Genny, e Perla Vatiero. Le due si rivolgono ai fan dicendo di essere pronte per andare al mare, ma hanno bisogno di qualcuno con una barca. Una richiesta che ha generato un certo malcontento, spingendo i seguaci dei Perletti a tirare in ballo la presunta rottura tra la vincitrice del GF e Mirko Brunetti.

Urtis e Perla Vatiero cercano “qualcuno con la barca”

Urtis, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Noi siamo già pronte per andare al mare. Se c’è qualcuno con la barca ci porti”.

Considerando che da giorni si parla di una crisi di coppia tra Perla e Mirko, in molti hanno letto la richiesta di Genny come una conferma della rottura.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati?

Davanti alla richiesta di Urtis i fan dei Perletti si sono infastiditi, ipotizzando subito la rottura tra Vatiero e Brunetti. Tante le critiche alla vincitrice del GF: “Ma Urtis fa così con le sue amiche single, sempre fatto”, oppure “Per dire che cercano qualcuno con la barca, anche scherzando, significa che è single”, o ancora “Lei ormai è ritornata la perla di Falsone gli stessi atteggiamenti. Ha perso quel bel viso sereno che aveva con Mirko mi ha doloso tanto“.