Fanny Tardioli, secondo classificata a Miss Italia, ha denunciato di essere stata vittimi di insulti razzisti e attacchi dagli hater. Ecco le sue parole sui social.

Miss Italia, Fanny Tardioli vittima di insulti razzisti

Fanny Tardioli, 24 anni di Campello sul Clitullo, si è classificata seconda a Miss Italia 2025, alle spalle di Katia Buchicchio.

Miss Umbria ha però denunciato sui social di essere stata vittima di insulti razzisti e attacchi da parte degli hater, in quanto non rispetterebbe i canoni della bellezza italiana. Tra i commenti assurdi che ha ricevuto la 24enne troviamo: “Tornatene al tuo Paese”, “Avete invaso l’Italia”, “La bionda con gli occhi azzurro cielo merita di più”. Fanny Tardioli ha voluto rispondere così a questi hater.

Miss Italia, Fanny Tardioli vittima di insulti razzisti: la dura replica

Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia 2025, è stata vittima di insulti razzisti. La 24enne umbra ha voluto replicare così con un post su Facebook: “Sono davvero sconcertata dalla miriade di commenti che mi sono stati mandati (perché io sinceramente nemmeno li leggo) dalle mia amiche e dalle persone che conosco, nei quali leggo ignoranza e cattiverie nei miei confronti solo perché per alcuni non rispetto i canoni della ‘bellezza italiana’ e quindi di conseguenza non avrei nemmeno avuto il diritto (e parlare di diritto nell’ambito di un concorso di bellezza è alquanto folle) di partecipare e tanto meno di arrivare sul podio, perché sicuramente la ‘bionda con gli occhi azzurro cielo merita di più’ (canone prettamente nordico oltre tutto, nemmeno italiano).” Nel suo lungo post, Fanny Tardioli ha posto l’accento sul fatto che sono proprio queste persone, che fanno questi commenti, ad alimentare l’odio e ad accentuare il pregiudizio sulla diversità e che “poi ci si lamenta se i figli crescono male e cattivi, ma come si fa se si ha un genitore che invece di educare i propri bambini al rispetto nei confronti del prossimo commentano i post insultando e sminuendo le persone?”