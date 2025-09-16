Katia Buchicchio è la nuova Miss Italia. 18 anni, lucana, si è aggiudicata l’ambita corona. Ma vediamo ora insieme di conoscerla meglio.

Miss Italia 2025: vince Katia Buchicchio

La finale di Miss Italia 2025, trasmessa in diretta su RTV San Marino, ha visto trionfare Miss Basilicata, ovvero la 18enne Katia Buchicchio. Alta 1,75 cm, occhi verdi e capelli castani, Katia ha superato in finale Asia Campanelli (Miss Marche) e Fanny Tardioli (Miss Umbria), e ha così conquistato l’ambita corona.

In gara, in tutto, c’erano 40 ragazze. Katia Buchicchio è, inoltre, la prima Miss Italia dalla Basilicata. Vediamo ora di conoscerla meglio.

Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: ecco chi è

Si chiama Katia Buchicchio ed è la nuova Miss Italia. Ha 18 anni ed è originaria di Anzi, in provincia di Potenza. Si è da poco diplomata al liceo scientifico e ora studia Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ama il cucito e il ricamo, passioni ereditate dalle sue nonne, ed è fidanzata con Michael. Prima di essere proclamata Miss Italia, Katia ha detto che, in caso di vittoria, l’avrebbe dedicata a suo padre, che l’ha accompagnata durante tutto il percorso: “se dovessi vincere darò una parte della mia corona a mio padre, che mi ha accompagnato sin dalle selezioni ed è una parte del mio cuore.”