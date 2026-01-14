Missione di Giorgia Meloni in Asia: Incontri Strategici con Giappone, Oman e Corea del Sud per Nuove Opportunità di Collaborazione

Dal 14 al 19 gennaio, la premier italiana Giorgia Meloni sarà in missione diplomatica in Oriente. L’obiettivo è intensificare le relazioni bilaterali e la cooperazione economica tra Italia e i partner asiatici. Questa visita segue un incontro significativo avvenuto durante il G20 di Johannesburg, dove Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno dimostrato una forte intesa.

La tappa in Oman

La prima fermata di Meloni sarà nel Sultanato dell’Oman, dove si recherà su invito del Sultano Haitham bin Tariq Al Said. Questo incontro avrà luogo dopo il bilaterale di Manama del mese di dicembre scorso, durante il quale entrambe le parti hanno discusso di come approfondire la collaborazione in vari settori, tra cui difesa, giustizia e cultura. Le fonti italiane indicano che i colloqui si focalizzeranno anche su questioni regionali, come la situatione in Medio Oriente e le tensioni in Iran.

Temi di discussione

Nel corso dell’incontro con il Sultano, Meloni e il suo omologo discuteranno non solo di cooperazione bilaterale, ma anche della stabilità nella regione e della situazione in Yemen. L’obiettivo è rafforzare il dialogo politico e commerciale, aprendo la strada a ulteriori intese.

Incontro con Sanae Takaichi in Giappone

Dopo l’Oman, la premier italiana si sposterà a Tokyo, dove il 16 gennaio è previsto un incontro cruciale con Takaichi. Questa rappresenta la terza visita di Giorgia Meloni in Giappone e la prima missione di un leader europeo dall’insediamento della premier nipponica nell’. La visita si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Obiettivi della visita in Giappone

Durante l’incontro, le due leader firmeranno una dichiarazione congiunta che eleverà i rapporti bilaterali a un partenariato strategico speciale. Questo accordo stabilirà impegni concreti per attuare il Piano d’Azione Italia-Giappone 2026-2027, proseguendo il lavoro avviato nel 2026 con l’ex premier Fumio Kishida. Saranno affrontati anche temi di politica estera, come la sicurezza nell’Indo-Pacifico e la cooperazione in Africa.

Visita in Corea del Sud

Il 19 gennaio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trasferirà a Seoul per un incontro con il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Questa visita rappresenta la prima di un leader europeo dall’insediamento di Lee e segna la prima missione bilaterale di un primo ministro italiano in Corea del Sud negli ultimi 19 anni. I colloqui si concentreranno su questioni politiche, economiche e culturali,

Accordi strategici

Tra gli accordi previsti, è previsto un memorandum per potenziare la cooperazione nel settore dei semiconduttori e un’intesa sulla gestione delle calamità naturali, sfruttando l’esperienza della Protezione Civile italiana. La Corea del Sud rappresenta, infatti, il quarto partner commerciale dell’Italia in Asia e il mercato asiatico principale per l’export italiano pro capite.

Le implicazioni della missione in Oriente

La missione in Oriente di Giorgia Meloni rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami economici e politici con paesi chiave della regione. Gli incontri previsti, oltre a gettare le basi per future collaborazioni, evidenziano l’impegno dell’Italia a proseguire un dialogo aperto e costruttivo con i suoi partner asiatici.