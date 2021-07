La star di TikTok Mister Pella Pazzo è finito nell'occhio del ciclone per alcuni dei suoi video social.

Lorenzo delle Femine, noto sul social network TikTok come Mister Pella Pazzo, è finito nell’occhio del ciclone per alcune sue affermazioni sul reddito di cittadinanza.

Mister Pella Pazzo: la polemica

Mister Pella Pazzo, noto come star di TikTok, è finito nell’occhio del ciclone per aver chiesto alla sua platea online se poteva pagare dei gelati col reddito di cittadinanza.

Il video in questione ha scatenato indignazione in rete, dove molti utenti hanno smesso di seguire l’uomo (diventato famoso per dei video incentrati per lo più sulla sua famiglia).

“Questo qui, anche lui divenuto una ‘star’ di tik tok, grazie ai suoi discutibili video, chiede di poter pagare i gelati con il reddito di cittadinanza e poi si fa le vacanze in barca. Scherzo o meno, qui si stanno prendendo in giro tutte quelle persone davvero in difficoltà, non c’è alcun rispetto e ritegno”, ha tuonato un utente in rete contro la star napoletana.

Chi è Mister Pella Pazzo: il successo

Mister Pella Pazzo – all’anagrafe Lorenzo Delle Femine – è un uomo originario di Napoli balzato alle cronache per i suoi video su Tiktok, per lo più incentrati sulla sua vita quotidiana e sulla sua famiglia. Come per altri personaggi del mondo social alcuni suoi “sfoggi di ricchezza” tramite social gli sono costati l’indignazione della rete.

Sui social Mister Pella Pazzo avrebbe oltre 500mila follower e il suo successo è stato rapido e in continua crescita.

Nonostante si sia fatto già conoscere come “star di TikTok” Mister Pella Pazzo si è attirato contro numerose critiche per alcuni video da lui postati dove lo si vede intento a sfoggiare oggetti di lusso. In tanti tra gli utenti lo hanno accusato di mancanza di rispetto verso le persone meno fortunate.

Mister Pella Pazzo e gli altri personaggi criticati dagli haters

Mister Pella Pazzo non è l’unico personaggio ad essersi attirato contro le critiche degli haters per i suoi “sfoggi di lusso”.

Come lui anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è più volte finita nell’occhio del ciclone per aver mostrato via social le sue scarpe firmate, le sue borse di lusso e i suoi viaggi in jet privato. Polemiche simili hanno investito anche Belen Rodriguez, Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi e molti altri personaggi famosi.