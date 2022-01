Mistero a Brindisi: donna scompare dopo un incidente stradale

Il sinistro ad Oria, il ricovero a Francavilla Fontana, l'uscita e poi più nulla: è mistero a Brindisi, dove una donna scompare dopo un incidente stradale

È mistero a Brindisi, dove una donna scompare dopo un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 14 gennaio: la 66enne Angela Grande era stata ricoverata in ospedale ma poi aveva chiesto di essere dimessa e il giorno dopo di lei non c’era più traccia.

A dare menzione della scomparsa una nota ufficiale della Prefettura di Brindisi: “Nella giornata di ieri, 15 gennaio 2022, è stata denunciata presso la Stazione dei Carabinieri di Mesagne (Brindisi) la scomparsa della signora Angela Grande, nata a Mesagne il 2 aprile 1955“.

Angela scompare dopo un incidente stradale: la Prefettura attiva il piano per le ricerche

L’organo di governo provinciale spiega che è stato “attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Brindisi, vedono impegnate numerose pattuglie delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale di Mesagne. Sono operative unità cinofile dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, coadiuvate anche da alcuni volontari delle locali associazioni di protezione civile”.

Scompare dopo un incidente stradale: summit provinciale per coordinare le squadre impegnate

Per domattina, lunedì 17 gennaio, in Prefettura è attesa una riunione per coordinare le ricerche affidate in primis ai Carabinieri.

Ma cosa era successo? Venerdì sera Angela era rimasta coinvolta in un incidente stradale ad Oria. I soccorritori l’avevano trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana, ma dopo poche ore la donna avrebbe firmato il modulo di dimissioni e si sarebbe fatta accompagnare da un parente presso la sua abitazione in via Alcide De Gasperi, nel quartiere Seta a Mesagne.

Effetti personali in casa e nessuna traccia di Angela, che scompare dopo un incidente stradale ad Oria

In quella casa Angela ci vive da sola, dato che è vedova e non ha figlie. Da allora della donna non si è saputo più nulla. I suoi effetti personali pare fossero in casa ed Angela dovrebbe essersi allontanata a piedi, visto che la sua auto era rimasta coinvolta nell’incidente. Assieme ai Carabinieri le ricerche, tutt’ora in corso, sono affidate anche a Vigili del Fuoco e Croce Rossa.