Mistero in albergo, trovato il corpo di un 41enne: la compagna è gravemente ferita

Sono due le ipotesi dietro al ritrovamento del cadavere di un turista inglese 41enne e della compagna, gravemente ferita, connazionale della vittima.

Lui è stato trovato senza vita, lei in gravi condizioni. Gli investigatori stanno cercando di unire i tasselli del puzzle per fare chiarezza su quanto accaduto in una camera d’albergo nella città di Firenze. È qui che è stato rinvenuto il corpo di un cittadino inglese di 41 anni e, accanto, quello di una connazionale 45enne ancora in vita, trasportata d’urgenza in ospdale per essere operata.

I medici hanno infatti riscontrato sul suo corpo una serie di ferite e per questo hanno deciso di portarla immediatamente in sala operatoria.

Trovato corpo di un turista in una camera d’albergo a Firenze

L’epsiodio si è verificato nella mattinata del 16 luglio e dopo l’arrivo della scientifica sono state avviate subito le indagini che hanno permesso di dar forma ad una prima ricostruzione dei fatti: si ipotizza che il 41enne sia deceduto a causa di un infarto mentre non vi sono ancora chiare ipotesi in merito alle gravissime ferite riscontrate sul corpo di una donna e questo lascia aperte diverse piste.

L’indagine privilegia però due piste in particolare: una possibile lite il cui epilogo sarebbe stato tragico oppure un gioco erotico finito male ed al momento gli investigatori propendono in particolare per la seconda ipotesi.

Le ipotesi degli investigatori: lite o gioco erotico finito male

Inizialmente si pensava che fosse stata l’addetta alle pulizie delle camere d’albergo a lanciare per prima l’allarme ma in seguito si è scoperto che è stata proprio la compagna dell’uomo.

In una manciata di minuti sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento della 45enne, in codice rosso, al nosocomio fiorentino di Careggi. Secondo quanto emerso da fonti mediche la donna, seppur in condizioni molto gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo sono stati riscontrati sul corpo dell’uomo una serie di segni che potrebbero essere riconducibili alla colluttazione o, più probabilmente, al gioco erotico dall’epilogo tragico.

Inoltre nella camera la polizia e la scientifica hanno rinvenuto diverse tracce di sangue. Nelle prossime ore la squadra mobile che sta conducendo le indagini cercherà di interrogare la turista che al momento non può parlare poichè è sotto sedativi in ospedale.