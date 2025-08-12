Tra giugno e luglio sono spariti nel nulla 25 gatti a Cogne, in Valle d’Aosta, per la disperazione dei proprietari. Ora a parlare è il sindaco, Franco Allera.

Il mistero irrisolto dei 25 gatti scomparsi nel nulla a Cogne

I proprietari di animali lo sanno bene, non c’è nulla di peggio del non sapere dove si trovi il proprio cane o il proprio gatto.

A Cogne, in Valle d’Aosta, sono spariti tra giugno e luglio ben 25 felini. Come si legge su Corriere Torino, in giro per la città è pieno di manifesti, tra cui spicca quello che ritrae un gatto rosso di nome Joy, appello condiviso anche su Facebook nella pagina “sei di Cogne se…: “Joy ha 5 anni, non torna a casa da 2 giorni, non era mai successo. E’ un gatto molto libero e si vede girovagare per Cogne molto spesso, viene con me al lavoro e mi riaccompagna a casa. Mi appello a chi in buona fede ha pensato che non avesse una casa e potrebbe averlo preso. Vi prego riportatemi il mio Joy.” Oltre a questo ci sono tantissimi altri appelli, molti abitanti sono preoccupati, in quanto ad esempio a Lillaz qualche settimana fa un cane è stato avvelenato. A parlare ora è anche il sindaco.

Cogne, dove sono finiti i 25 gatti scomparsi? Le parole del sindaco

Il sindaco Franco Allera ha voluto parlare della sparizione dei 25 gatti: “ma stiamo scherzano? Serial killer di gatti? Si parla di 25 gatti scomparsi ma noi abbiamo solo 8 denunce, comprese quelle raccolte dai carabinieri. I gatti qui vivono liberi, è normale in montagna. Ed è altrettanto normale che vengano cacciati o investiti di notte. La polizia locale sta redigendo un rapporto per la Procura. E ora un’associazione animalista, con la quale noi peraltro non abbiamo mai parlato vuole mandarci su un profiler? E’ tutta una follia.”