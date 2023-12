Mo: Idf arresta 16 persone in Cisgiordania

Ramallah, 31 dic. (Adnkronos) - Almeno 16 persone sono state arrestate dalle forze israeliane in Cisgiordania nel corso di raid notturni dell'Idf. Lo ha affermato in un comunicato il Club dei Prigionieri Palestinesi.I raid hanno avuto luogo in tutta la Cisgiordania, comprese Nablus e Hebron, ha...