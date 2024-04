Mo: Idf uccide comandante Jihad islamica in Cisgiordania

Ramallah, 19 apr. (Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso Abu Shujaiya, un leader della Jihad islamica palestinese, nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania, durante un'operazione condotta assieme alla polizia di frontiera iniziata ieri. Lo riferiscono rapporti palestinesi, aggiungendo che quattro soldati dell'esercito israeliano sono rimasti feriti nel corso dell'operazione, due in condizioni moderate e due in modo leggero.