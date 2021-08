Mobilità: da Piaggio fast forward sensori 4D per robot e scooter

Milano 5 ago. (Adnkronos) – Nuovi sensori per robot a uso domestico e industriale, oltre che per i sistemi di assistenza avanzata alla guida (Aras) di moto e scooter, fondamentali per prevenire gli incidenti. Li ha sviluppati Piaggio Fast Forward (Pff), società di robotica del Gruppo Piaggio, con sede a Boston, leader nel settore della tecnologia di inseguimento.

Fondata nel 2015 dal Gruppo Piaggio, Pff si è inizialmente dedicata al perfezionamento delle tecnologie di inseguimento intelligente e all'implementazione dell’intelligenza artificiale nei robot e, a partire dallo scorso anno ha ampliato il proprio spettro sviluppando un sensore radar personalizzato, destinato inizialmente a moto e scooter del Gruppo Piaggio, per poi, in futuro, anche ad aziende terze.

"Pff – dichiara Greg Lynn, ceo di Piaggio Fast Forward – progetta soluzioni tecnologicamente avanzate per robot e motocicli, in grado di rilevare e monitorare la presenza di oggetti nell'ambiente circostante, al fine di fornire le informazioni necessarie per eseguire la mappatura, il rilevamento di oggetti e il controllo, indipendentemente dall'illuminazione, dalle condizioni atmosferiche e da altri fattori ambientali”.

Lynn spiega che la scelta è stata “di sviluppare i nostri sistemi di rilevamento con la tecnologia 4D Imaging Radar di Vayyar”.

Il director of Business Development di Vayyar Imaging, Ilan Hayat, dichiara: “Siamo davvero entusiasti di collaborare con Pff, società pioniera e all’avanguardia nella tecnologia dei sensori, sia per quanto riguarda l’esperienza immersiva che prova chi guida i veicoli a due e tre ruote, sia rispetto all’applicazione sui loro innovativi robot".

Per Hayat "questi sensori saranno degli alleati per i motociclisti, e rappresentano davvero un grande passo avanti per la loro sicurezza".