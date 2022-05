Modena, bimba di 4 anni morta cadendo dal settimo piano

Una bimba di 4 anni è caduta dal settimo piano della sua casa a Modena: è morta sul colpo davanti agli occhi della madre.

Tragedia a Modena, dove una bimba di 4 anni è morta cadendo dal balcone del settimo piano dell’abitazione in cui viveva. La madre, che si trovava in casa al momento della tragedia, è subito uscita di casa e ha preso il corpo della figlia, ormai senza vita, tra le braccia.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Bimba morta a Modena

I fatti si sono verificati nella mattinata di lunedì 23 maggio 2022 in via Cardarelli, traversa di via Giardini. Secondo quanto ricostruito, la piccola si trovava in casa con la madre e i due fratellini quando, dopo essere uscita sul balcone, sarebbe precipitata nel vuoto in circostanze ancora da chiarire. La mamma è subito corsa fuori casa per soccorrerla e ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno lanciato l’allarme al 118, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Le ferite e i traumi riportati dopo la caduta dal settimo piano si sono infatti rivelati fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Bimba morta a Modena: indagini in corso

Oltre ai sanitari, sul posto è giunta anche la Polizia con il reparto della Scientifica. A loro spetterà svolgere le indagini per accertare l’accaduto, che si ipotizza sia stato un incidente.