Modena, bimbo di un anno precipita da un’altezza di tre metri: è grave

Terribile dramma in un quartiere residenziale dove un di poco più di un anno precipita misteriosamente da un’altezza di tre metri: indagini in corso

Gravissimo incidente domestico in Emilia Romagna, dove in provincia di Modena un bimbo di un anno precipita da un’altezza di tre metri ed si trova in ospedale in gravi condizioni. L’incidente si è verificato alle 10.30 circa di stamattina, 30 maggio, nella cittadina di Soliera e in casa con la vittima ci sarebbe stata la baby sitter che è stata condotta in caserma dai carabinieri per essere interrogata sulle dinamiche del dramma.

Bimbo di un anno precipita da tre metri

Il dato empirico è che il bambino di tredici mesi è caduto dall’alto da una villetta nella zona residenziale di via Arginetto. Si tratta di un quartiere alle porte della città. Il piccolo cadendo ha fatto un volo di circa tre metri. L’allarme ai soccorritori è partito immediatamente, pare ad opera di un vicino di casa che ha visto il piccolo apparentemente privo di sensi a terra. Sul posto è arrivata anche una eliambulanza che ha provveduto a trasportare il piccolo all’ospedale Maggiore di Bologna.

Carabinieri all’opera e baby sitter in caserma

Le informazioni frammentarie sulle sue condizioni non sono buone: il bambino sarebbe grave. Assieme all’auto medica in via Arginetto sono giunte anche pattuglie dei carabinieri di Carpi che stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto. Pare che in casa ci fosse solo la baby sitter e che i genitori del bambino fossero al lavoro. Il reparto scientifico della Benemerita ha eseguito dei rilievi e la baby sitter è stata condotta in caserma per rispondere alle domande dei militari.