L’uso di un elicottero operativo dei Vigili del Fuoco per trasportare Mogol da Sanremo a Roma, subito dopo il premio alla carriera al Festival, ha acceso un dibattito tra istituzioni, sindacati e politica, sollevando interrogativi sull’opportunità di impiegare mezzi di soccorso per finalità non urgenti.

Mogol ospite d’onore a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo ha celebrato ieri sera Giulio Rapetti, meglio noto come Mogol, conferendogli il premio alla carriera e una standing ovation che ha coinvolto l’intero pubblico dell’Ariston. Subito dopo la premiazione, il maestro è partito insieme alla moglie alla volta di Roma per prendere parte alla prima festa commemorativa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tenutasi al Teatro Argentina.

Durante la cerimonia è stato presentato l’inno scritto dallo stesso Mogol, in omaggio all’istituzione, e il paroliere è stato nominato vigile del fuoco ad honorem. “Il viaggio è andato benissimo. I Vigili del Fuoco sono persone splendide, meravigliose, e vanno ringraziate da tutti”, ha dichiarato Mogol, sottolineando la sua stima per il lavoro quotidiano dei soccorritori.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha definito il paroliere “un monumento nazionale” e ha difeso l’iniziativa, parlando di “solite polemiche strumentali” rispetto a un gesto di riconoscimento culturale e istituzionale.

Mogol sull’elicottero dei Vigili del Fuoco da Sanremo a Roma: è polemica

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il trasferimento da Sanremo a Roma a bordo di un elicottero operativo dei Vigili del Fuoco ha scatenato un acceso dibattito politico e sindacale. Il consigliere regionale ligure del Pd Simone D’Angelo ha denunciato: “Leggere che l’elisoccorso per i cittadini liguri sia stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere lascia sconcertati. Per la nostra regione il servizio elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per le emergenze”.

L’Usb Vigili del Fuoco ha aggiunto che “un mezzo di soccorso finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita non può essere impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale”, evidenziando i costi legati a carburante, manutenzione e personale specializzato, stimati intorno ai 40.000 euro.

Anche il Movimento 5 Stelle ha criticato la scelta, sottolineando che gli elicotteri non sono “taxi di Stato” e che ogni ora sottratta al servizio operativo può ridurre la capacità di intervento in emergenze reali.

Nonostante le contestazioni, il ministero ha ribadito il valore simbolico della partecipazione di Mogol e il riconoscimento alla sua carriera, definendo l’evento “un omaggio a un grandissimo artista”.