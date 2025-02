Mogol ha espresso una critica nei confronti di Giorgia, reduce dal Festival di Sanremo 2025, dove si è piazzata al sesto posto. Ospite a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1, l’artista ha commentato la sua voce, suggerendo un corso di “aggiornamento”. A tal proposito, il co-conduttore della seconda serata del Festival, Cristiano Malgioglio, è intervenuto per prendere le difese della cantante.

Mogol critica Giorgia

“A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi, ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare“, ha commentato Mogol, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito.

Le sue parole hanno sollevato un acceso dibattito, e Cristiano Malgioglio non ha esitato a dire la sua. Il cantautore è intervenuto telefonicamente durante la messa in onda di Storie Italiane, oggi 20 febbraio, mostrando il suo nervosismo:

“Stamattina per puro caso ho letto la dichiarazione di Mogol su Giorgia e sono rimasto sconvolto. Giorgia non ha una voce, ha uno strumento musicale che tutto il mondo ci invidia. Nessuno è capace dei suoi virtuosismi e mi dispiace che non possa partecipare all’Eurovision per mostrare a tutta Europa il suo talento”.

Malgioglio ha criticato l’idea di un corso nella scuola dell’artista, definendola una proposta “orribile e umiliante”. Inoltre, ha sottolineato che dalla sua scuola non è mai uscito un talento che abbia lasciato un segno nella storia.

“Dire che Giorgia è antica, non ci sto. Guai a chi mi tocca lei e i miei cantanti preferiti, non è giusto e non so perché ha detto questo, non capisco. Che cosa vuol dire che è antica ? Lei è un miracolo. Non c’è una voce così in circolazione”.

Il cantante ha suggerito a Mogol di riflettere sul peso delle sue parole, chiedere scusa a Giorgia e inviarle un mazzo di rose rosse. Infine, ha chiosato con una frecciata, insinuando che forse Mogol sia geloso perché Giorgia non ha mai cantato una sua canzone.

In difesa di Giorgia interviene anche Valerio Scanu

Anche Valerio Scanu ha criticato le parole di Mogol su Giorgia, esprimendo solidarietà alla collega dopo Cristiano Malgioglio. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Scanu ha dichiarato: