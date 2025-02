La 75ª edizione del Festival di Sanremo ha visto la partecipazione di Giorgia, una delle voci della musica italiana più apprezzate, segnando un momento importante della sua carriera, a trent’anni dalla vittoria con “Come saprei”. Con la canzone “La cura per me”, Giorgia si è classificata al sesto posto, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e addetti ai lavori.

Le dichiarazioni di Giorgia su Olly alla consegna del Tapiro d’Oro

Dopo tale risultato, Striscia la notizia ha deciso di consegnare a Giorgia il celebre Tapiro d’Oro. L’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto così la cantante, cercando di raccogliere le sue impressioni sul festival. Alla domanda di Staffelli su come avesse reagito alla classifica, l’artista ha risposto con un sorriso: “Proprio vincere magari no… La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente… Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria…”. Giorgia ha inoltre commentato la vittoria del giovane cantante Olly che, con la canzone “Balorda Nostalgia” si è aggiudicato il primo posto, dichiarando: “Olly ha meritato, la canzone è bellissima”. Il percorso di Giorgia a Sanremo 2025 è stato caratterizzato da esibizioni intense e acclamate dal pubblico in sala e da quello a casa.

Il ritorno dopo la vittoria di trent’anni fa

A seguito della sua partecipazione, che ha segnato il ritorno sul palco dell’Ariston dopo trent’anni dalla vittoria con “Come saprei”, le aspettative erano alte. Nonostante il sesto posto in classifica, l’artista ha ricevuto standing ovation e esternazioni di affetto dal pubblico che hanno confermato il suo apprezzamento da parte degli italiani. In un’intervista successiva al Festival, Giorgia ha riflettuto sull’assenza di volti femminili tra i primi cinque classificati, e afferma: “Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c’è”, un’osservazione che mette in risalto la questione riguardante la rappresentanza femminile nel panorama musicale italiano. Nonostante il risultato, Giorgia ha dimostrato ancora una volta il suo amore per la musica, facendo notare come la vera vittoria sia l’affetto del pubblico.