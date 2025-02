Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, ha deciso di prendere tempo prima di accettare ufficialmente la partecipazione all’Eurovision Song Contest. In conferenza stampa, a poche ore dal trionfo inaspettato, ha dichiarato: “Io all’Eurovision? Ci devo pensare”.

Sanremo 2025, l’annuncio del vincitore Olly: “L’Eurovision? Ci devo pensare. Ho nostalgia di casa”

La vittoria proprio non l’aveva prevista Olly, vincitore a sorpresa del Festival di Sanremo 2025, che in conferenza stampa ha annunciato, spiazzando tutti: “Non ho pensato all’eventualità di una partecipazione all’Eurovision Song Contest. Ho bisogno di metabolizzare. Se c’è la possibilità di prendere del tempo lo chiedo, ho bisogno di tempo per decidere”.

La RAI, tramite il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, gli ha concesso una settimana di tempo per decidere il da farsi nei prossimi mesi. Al vincitore di Sanremo, infatti, spetta da regolamento la partecipazione all’Eurovision, ma Olly preferisce prendere tempo prima di decidere.

Olly, però, non ha dubbi sulle proprie capacità, ma vuole essere sicuro di affrontare l’esperienza al massimo: “Non mi preoccupa niente. Ho solo bisogno di prendere tempo, perché devo essere certo di farlo bene. Non c’è nessuna altra paura”.

Olly all’Eurovision: cosa accadrebbe se rinunciasse

Se Olly, vincitore di Sanremo 2025, dovesse rinunciare a rappresentare l’Italia all’Eurovision, il nostro Paese sarebbe rappresentato da un altro artista.

Il regolamento del Festival prevede infatti che “qualora l’Artista stesso non consegni il modulo di accettazione alla partecipazione nei tempi indicati, RAI designerà il rappresentante dell’Italia all’ESC secondo l’ordine della classifica finale del Festival della Canzone Italiana”. Se Olly dicesse di no, il testimone passerebbe quindi a Lucio Corsi, secondo classificato.

I complimenti di Vasco Rossi

“Quando ho visto le storie di Vasco coi ‘kom-plimenti’ per me, con la ‘k’, ho fatto un salto sulla sedia. Mi ha fatto un enorme piacere”. Così Olly, il vincitore di Sanremo 2025, ha commentato emozionato i complimenti ricevuti dal suo cantante di riferimento.