Valerio Scanu, intervistato da MowMag, ha condiviso alcuni aspetti inediti della sua carriera e il complesso legame con Maria De Filippi.

Valerio Scanu parla della querela di Maria De Filippi

Il cantante, vincitore del talent “Amici“, ha espresso profonda gratitudine per l’opportunità che il programma gli ha offerto, pur non nascondendo divergenze con la conduttrice. In particolare, Scanu ha risposto alle recenti osservazioni della De Filippi, che aveva criticato alcuni ex concorrenti per la scarsa riconoscenza dimostrata. Con fermezza, Valerio ha chiarito: “Personalmente, non mi sento toccato, perché sono sempre stato grato al programma“. Il cantante ha inoltre confermato di essere stato querelato da Maria De Filippi. La vicenda risale al 2017, dopo che l’artista aveva pubblicato un post di sfogo sui social. Scanu ha raccontato: “Mi sono preso una querela da Maria De Filippi. Com’è finita? Da una parte bene, perché la cosa finì archiviata e non mi fu riconosciuto il reato di diffamazione. Dall’altra male, perché da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me“.

L’esclusione dal serale di “Amici”

Tra gli episodi che hanno segnato il loro rapporto, il 34enne ha ricordato anche l’amarezza provata nel 2015, quando fu invitato come ospite al serale di “Amici” per poi essere escluso all’ultimo momento per ragioni di produzione: “È come essere invitati a cena e poi, all’ultimo, essere respinti perché qualcuno ha già pulito e nessuno può più entrare” ha affermato.

Il tentativo di riallacciare i rapporti

Malgrado le tensioni, l’artista ha tentato di ricucire il rapporto con la conduttrice, specie in occasione della scomparsa del marito Maurizio Costanzo. “Quando è venuto a mancare, le ho scritto a una vecchia mail che avevo. Non so se abbia mai ricevuto il mio messaggio, però queste cose per me vanno oltre: tra me e Maria c’è stata comunque un’amicizia e un affetto sincero“.