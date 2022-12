Monaco, gli attivisti del clima si incollano a terra all’aeroporto

La pista di atterraggio dell'aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stata chiusa per una protesta degli attivisti del clima.

La pista di atterraggio dell’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stata momentaneamente chiusa per via di una nuova protesta di un gruppo di attivisti del clima di “Last Generation“. I dissidenti si sono incollati a terra nella zona nord dello scalo.

La polizia è intervenuta sul posto per cercare di impedire agli attivisti di accedere anche alla pista nel quadrante sud dell’aeroporto. Si tratta dello stesso gruppo di attivisti che aveva messo in atto un’altra protesta simile all’aeroporto di Berlino Ber a fine novembre. L’azione è stata rivendicata dal gruppo su Twitter.