Moneta da 5 euro in argento contro la violenza sulle donne

Coniata dalla Zecca dello Stato porta in dote una poesia di Alda Merini dedicata alle donne. Si tratta di un pezzo da collezione in tiratura limitata.

La Zecca dello Stato ha pensato di coniare una moneta speciale che entra a far parte della collezione del MEF per l’anno 2025 e che ha come principale oggetto di interesse la violenza sulle donne ed il problema dei femminicidi purtroppo sempre di stretta attualità.

Moneta da 5 euro per la violenza sulle donne: come si presenta

La moneta è in argento e reca sulla parte frontale al centro il valore, vale a dire 5 euro e sotto di esso le scarpette rosse, simbolo della lotta ai femminicidi. Ai bordi vi è lo slogan “insieme alle donne contro la violenza”.

Il retro invece vede le parole della poetessa milanese Alda Merini che inneggia alle farfalle libere. Si tratta della prima poesia intera che campeggia su una moneta, un qualcosa di mai visto prima che testimonia il cambiamento del processo comunicativo che ha suscitato e suscita questo fenomeno.

Quando si potrà acquistare e qual’è il suo prezzo

Le monete da 5 euro dedicate alla violenza sulle donne sono in vendita dal 4 marzo ma dal 6 si potranno acquistare sullo store online della Zecca dello Stato al prezzo di 50 euro ciascuna.

Ne saranno prodotte solo 8000 e diventeranno immediatamente un pezzo da collezione che gli appassionati del genere non vorranno lasciarsi sfuggire, per la qualità costruttiva ma soprattutto per l’importantissimo messaggio che si vuole veicolare.