La moneta koala 2024 è l’ultima della serie “Mondo sostenibile – Animali in via di estinzione” realizzata dal Poligrafo e Zecca dello Stato. La speciale moneta è stata coniata per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sostenibilità ambientale. Dopo le emissioni in onore della tigre, dell’orso polare, dell’elefante africano e del giaguaro, il koala è il protagonista dell’ultima moneta, simbolo della fragilità degli ecosistemi globali.

Moneta koala 2024: un progetto di sensibilizzazione

L’inquinamento, i cambiamenti climatici e la distruzione degli habitat naturali rappresentano gravi minacce per molte specie animali, portando numerosi esemplari sull’orlo dell’estinzione. Questa serie di monete mira a promuovere consapevolezza e responsabilità nella protezione del patrimonio naturale del pianeta.

Quanto vale?

Disegnata dall’artista incisore Silvia Petrassi e coniata in bronzital presso le Officine della Zecca dello Stato, la moneta dedicata al Koala ha un valore nominale di 5 euro. Disponibile nella versione proof, sarà emessa in una tiratura limitata di 7.000 pezzi, diventando così un oggetto esclusivo per collezionisti e appassionati della natura.

Descrizione

La moneta raffigura una tenera coppia di koala, madre e cucciolo, nel loro habitat naturale, immersi in una composizione vivace e colorata. Sul dritto, altre specie animali sono rappresentate in armonia con l’ambiente. Il rovescio mostra la coppia di koala accompagnata dalla scritta “KOALA” in alto, mentre a destra compare il valore nominale «CINQUE EURO», in basso l’anno «2024», e a sinistra il simbolo «R», che identifica la Zecca di Roma.