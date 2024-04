Si parla spesso e volentieri di cambiamento climatico e di tutte le conseguenze che esso porta. Preoccupanti sono i dati che sono emersi dopo l’ultimo rapporto di Copernicus e l’Omm sullo Stato Europeo del Clima 2023. Scopriamo che cosa è venuto fuori.

Clima Europa: sempre più caldo

Tramite il rapporto sopra citato, è emerso che l’Europa è il continente che si riscalda di più, con una rapidità sempre maggiore. Dal 2020, infatti, si sono registrati gli anni più caldi. E a causa delle temperature molto alte ci sono stati molti decessi. Basti pensare che la mortalità è aumentata di una percentuale pari al 30%, a causa del caldo, in questi ultimi vent’anni.

I dati in Europa

Come ha riportato anche Ansa, in Europa si è registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Nelle aree mediterranee del continente, invece, ci sono state delle precipitazioni superiori alla media. Mentre poi, il mese dopo, una percentuale del 41% di Europa mediterranea ha avuto quello che è stato definito come forte stress da caldo.

Clima in Europa, gli alluvioni

Dai dati registrati nel 2023 è emerso anche che i flussi fluviali hanno superato la soglia di alluvione considerata elevata. Per il 16% è stata superata anche la soglia grave.