A distanza di qualche giorno dalla rissa dietro le quinte del GF e dall’aggressione verbale a Gabriele Parpiglia, Monia La Ferrera ha annunciato che la storia d’amore con Josh Rossetti è finita. I due si sono lasciati e non c’è possibilità di ritorno.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata l’ex gieffina, tramite il suo profilo Instagram. La decisione è arrivata dopo che l’ex fidanzato si è reso protagonista di due episodi agghiaccianti: la rissa con Massimiliano Varrese dopo la finale del GF e l’aggressione verbale a Gabriele Parpiglia in diretta radio.

Via social, Monia ha annunciato:

“Cari amici, voglio prendere un momento per riflettere e condividere con voi alcuni pensieri. Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente per non essere stata l’esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne. Tuttavia, essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro”.