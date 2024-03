Josh Rossetti, fratello di Greta del GF, continua ad avere atteggiamenti violenti. Dopo la quasi rissa con Massimiliano Varrese, se l’è presa con Gabriele Parpiglia in diretta radiofonica.

Josh Rossetti minaccia Gabriele Parpiglia

Dopo la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese dopo la finale del GF, Josh Rossetti è stato ospite del programma radiofonico Turchesando per spiegare quanto accaduto. Piuttosto che fare mea culpa, il fratello di Greta ha peggiorato la situazione, arrivando a minacciare il giornalista Gabriele Parpiglia.

Le minacce di Josh Rossetti a Gabriele Parpiglia

La situazione è degenerata quando Josh ha spiegato che, durante la rissa post GF, ha spinto Monia La Ferrera solo per allontanarla. Rossetti era circondato dai buttafuori e temeva che la fidanzata potesse ritrovarsi in mezzo ad uno scontro. A questo punto, Parpiglia gli ha fatto notare: “Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri inc***ato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!“. Successivamente, Gabriele ha provato a farlo ragionare sulla violenza, ma Josh ha perso la testa:

“Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino. Tu non hai capito un c***o credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e… (…) Fammi una querela, io ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Querelami uomo di m**da! (…) Gabriele, io non faccio televisione, io sono cresciuto in mezzo alla strada. Io se devo cavare gli occhi, cavo gli occhi e non me ne frega un cavolo. (….) Non ti preoccupare che Milano è piccola”.

Allego anche questo pezzo prima con il pentimento “a metà” pic.twitter.com/hgZmO0623V — Rainbow (@rainbowncats) March 26, 2024

Giuseppe Parpiglia ha querelato Josh Rossetti

Josh non ha ascoltato i consigli di Turchese Baracchi, né tantomeno quelli della mamma Marcella Bonifacio, e ha continuato a minacciare Gabriele:

“Parpiglia ti giuro che ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Io sono abituato a spaccare i crani, mio padre è in galera, 15 anni di galera, hai capito Gabriele? Hai capito? Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere sennò ti taglio la testa. Figlio di p*****”.

Gabriele ha mostrato una calma invidiabile, ma appena la diretta è giunta a conclusione è andato dai carabinieri per denunciare Josh.