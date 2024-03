"Ma che uomo porti a casa alle tue figlie?!?!?! Uno che vuole fare le risse come i 15enni fuori dai locali?!?! " scrive sui social un utente, rivolgendosi a Monia

Il Grande Fratello è finito da poche ore, ma ad aver suscitato l’indignazione del pubblico è stata una rissa sfiorata tra il fratello di Greta Rossetti, Josh, e Massimiliano Varrese.

La rissa sfiorata

Fuori dagli studi Monia, l’attuale fidanzato Josh e l’ex Varrese sono stati protagonisti di una scena incresciosa.

Josh infatti avrebbe tentato di aggredire Varrese, mentre Monia cercava di trattenerlo.

Il fratello di Greta avrebbe colpito con calci e pugni un muro, una porta e pure l’auto dove era a bordo Massimiliano, infuriandosi per un presunto applauso ironico di Varrese verso la fidanzata. Gli internauti hanno raccontato che pare fosse presente pure la figlia dell’attore.

I commenti dei social

Sui social l’incidente non è passato inosservato e in molti hanno avvertito Monia di scappare da un uomo così violento.

Scrivono: “Scappa Monia, che spettacolo indegno”, oppure: “Ma che uomo porti a casa alle tue figlie?!?!?! Uno che vuole fare le risse come i 15enni fuori dai locali?!?! Riprenditi Monia… non è normale lui e non lo è la madre.”

Molti poi non hanno digerito che l’episodio si sia verificato quando in macchina con Varrese c’era anche la figlia. Scrive un utente: “Nella macchina con Varrese c’era anche la figlia. Renditi conto di quanto avrà avuto paura mentre quel troglodita urlava, scalciava e batteva pugni sulla macchina”.