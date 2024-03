All’indomani della rissa con Massimiliano Varrese fuori dagli studi del GF, Josh Rossetti ha rotto il silenzio. Il fratello di Greta sostiene che l’attore lo abbia provocato e lui, da “uomo”, ha reagito.

Josh Rossetti rompe il silenzio sulla rissa con Varrese

Dopo la finale del GF, è scattata una specie di rissa tra il fratello di Greta Rossetti e Massimiliano Varrese. Josh ha finalmente rotto il silenzio, spiegando di aver reagito in modo violento perché provocato dall’attore. Il motivo? Pare che Max abbia fatto una battuta sulla relazione tra la sua ex Monia La Ferrera e Rossetti.

La versione dei fatti di Josh Rossetti

Via social, Josh ha raccontato:

“In merito all’accaduto di ieri sera post finale io e Monia eravamo seduti tranquilli nel van tutto ad un tratto Varrese si avvicina da noi istigando me e Monia applaudendo e facendo i suoi sorrisetti. Ha iniziato a provocarmi. Io ho aspettato un attimo, il tempo che lui si avvicinasse alla macchina. C’era una distanza di quattro metri di distanza. Mi sono avvicinato e ho chiesto a lui cortesemente puoi scendere dalla macchina e parlare con me da uomo a uomo? Lui mentre era dentro all’auto mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi: ‘No, io non scendo’. Io volevo solo parlare da uomo. Poi la situazione mi è sfuggita di mano. La violenza non va usata. Ammetto di non aver contato fino a 10. Mi scuso con tutti quanti. La cosa fondamentale è che non c’era nessuna bambina in macchina perché io non mi permetterei mai davanti a sua figlia di fare una cosa del genere”.

Josh Rossetti si scusa, ma non si pente

Il fratello di Greta Rossetti ha concluso:

“Detto questo, mi scuso per come ho reagito davanti a tutta Italia. Per quanto riguarda lo spintone a Monia, io volevo soltanto allontanare la mia donna da una probabile rissa perché ero circondato da cinque buttafuori che volevano placare la situazione. Dentro di me non sapevo cosa stava per succedere, volevo allontanarla. Se qualcuno viene a provocarmi non è colpa mia, perché se l’è cercata“.

In sostanza, Josh ha chiesto scusa per la quasi rissa, ma ci ha tenuto a sottolineare che Varrese “se l’è cercata” e lui “da uomo” non poteva reagire in altro modo. Benvenuti nel tempo della pietra, aggiungerei.