Monica stava per morire di covid ma il Viagra l’avrebbe salvata

L'infermiera britannica Monica Almeida stava per morire di covid ed era già in coma indotto ma una drastica e massiccia dose di Viagra l’avrebbe salvata

Arriva dal Regno Unito la storia della 37enne infermiera Monica Almeida, che stava morendo di covid ma a detta di Libero il Viagra l’avrebbe salvata: dopo aver perso ogni speranza di sottrarla all’attacco del virus in quanto asmatica i medici le avrebbero proposto la terapia sperimentale ed il “miracolo” è avvenuto.

Stava per Morire di Covid, salvata dal Viagra: un episodio bello ma da non predere a modello di automedicazione

Premessa d’obbligo: quanto riportiamo è lo storico di una vicenda e non vuole essere assolutamente incentivo ad automedicazioni improvvisate o a letture salvifiche. Ad ogni modo la vicenda raccontata da Libero è quella di una donna a cui i medici sono riusciti a salvare la vita con una intuizione terapeutica a suo modo geniale: il covid fa crashare l’ossigenazione? Allora lo curiamo con il più potente vasodilatatore in commercio: il Viagra.

Asmatica e in procinto di morire di Covid, Monica salvata dal Viagra

Monica Almeida è mamma di due bambini, è una infermiera specializzata e si era vaccinata con due dosi. Purtroppo dopo la positività si era dovuta ricoverare perché asmatica, quindi in credito di ossigeno già di suo ed in condizione cronica. Una settimana dopo il ricovero il trasferimento in terapia intensiva e addirittura il coma indotto.

L’autorizzazione concessa ai medici per usare il Viagra e invece di morire viene salvata dal Covid

Prima di procedere alla cura sperimentale vista ormai come ultima spiaggia i sanitari hanno chiesto il permesso alla donna, che ha accettato (non è chiaro se preventivamente o dopo averla risvegliata dal coma). A Monica è stata somministrata perciò “una grande dose di Viagra”che le ha ripristinato parzialmente l’afflusso sanguigno a tutte le aree del corpo, quanto è bastato per farla migliorare in sette giorni ed essere tecnicamente fuori pericolo in dieci.