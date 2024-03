Monito di Zelensky: "Se perdiamo, Mosca aggredirà anche l'Italia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato una questione provocatoria durante un’intervista con Bruno Vespa, mettendo in discussione la reazione dell’Italia di fronte agli attacchi missilistici in Ucraina.

Il contesto delle tensioni geopolitiche

In risposta alle tensioni geopolitiche attuali e alla recente vicenda dell’attacco missilistico a Odessa, Zelensky ha sottolineato l’importanza del sostegno internazionale e ha lanciato un’ipotesi: “Se ci fosse stata Giorgia Meloni durante l’attacco missilistico a Odessa, cosa avrebbe detto il vostro popolo?” L’Ucraina si trova al centro di una crisi geopolitica sempre più intensa, con la Russia di Vladimir Putin che continua a esercitare pressioni militari e politiche sul paese. L’attacco missilistico a Odessa ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e ha portato Zelensky a rivolgersi direttamente all’Italia.

La posizione di Zelensky

Zelensky ha utilizzato l’occasione per ribadire la pericolosità della Russia e ha ringraziato la premier greca Mitsotakis per il suo sostegno. Ha quindi lanciato un’indiretta critica a coloro che supportano Putin, affermando che non comprendono appieno le conseguenze della guerra. L’attacco a Odessa ha evidenziato la fragilità della situazione e la necessità di un sostegno internazionale unito.

Le reazioni e le speculazioni sul raid

Le reazioni al raid missilistico sono state variegate. Mentre alcuni sostengono che l’obiettivo fosse la delegazione ucraina, altri lo considerano un caso di errore di mira. Zelensky ha espresso la sua convinzione che la Russia continuerà ad avanzare e ha avvertito che, in caso di sconfitta dell’Ucraina, potrebbero seguire aggressioni contro i paesi membri della NATO, inclusa l’Italia.