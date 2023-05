Cresce il numero di vittime sul posto di lavoro. L’ultimo caso a Monopoli, in provincia di Bari: due operai di 61 e 57 anni hanno perso la vita mentre stavano lavorando all’interno di un cantiere edile. Al vaglio delle autorità le cause dell’incidente.

In corso le indagini

La vicenda è avvenuta in un cantiere in via Lagravinese. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza ma per i due uomini non c’è stato niente da fare. Insieme alle cause, restano ignoti al momento anche ulteriori informazioni riguardo la dinamica dell’incidente. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia del Commissariato di Monopoli.

Altro incidente sul lavoro nel Frusinate

La notizia è di oggi, mercoledì 24 maggio 2023. Stando alle prime indiscrezioni sulla dinamica, sembra che la vittima stesso effettuando lavori di ristrutturazione e per questo si stesse servendo dell’utilizzo di un trattore. Per cause ancora al vaglio delle autorità, il trattore si è ribaltato schiacciando l’uomo al di sotto. All’arrivo dei medici del 118, la vittima era già morta e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Avviate anche qui indagini a tutto campo per gli accertamenti sul carico di (eventuali) responsabilità da parte di chi aveva commissionato i lavori.