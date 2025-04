Il Monte Amiata in Toscana, nell’area di Siena, ha fatto registrare segnali di vita rispetto alla consueta inattività a cui ha abituato grazie ad una coltre di fumo che si è sollevata generando anche piccoli lapilli. Che possa essere il preludio ad un lento risveglio dopo il lungo letargo, lo stabiliranno gli esperti di vulcanologia.

Vulcani, in Italia ve ne sono

Il Vesuvio e L’Etna sono i più famosi ma non sono i soli ad essere presenti sul territorio italiano, basti pensare che in totale ne esistono ben 10 tutti che non stanno facendo riscontrare attività tali da riscontrare pericoli gravi.

Naturalmente il caso del terremoto nei Campi Flegrei in provincia di Napoli ha fatto parlare dell’attività vulcanica che deve essere costantemente monitorata dagli esperti, difatti vulcani come il Vesuvio sono studiati in ogni angolo del mondo.

Monte Amiata, fumo avvolge la Toscana

A partire dalle 7 di questa mattina gli esperti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Siena hanno riscontrato piccoli episodi di eruzioni vulcaniche sul Monte Amiata che andranno a rendere scuro il cielo della regione nelle prossime ore.

L’Istituto ha diramato un primo bollettino che riproponiamo dal sito Sienanews.it – “Attività effusiva da fessura eruttiva alla base dei crateri di Pian della Piscina e della Contessa”.

I vulcanologi si stanno recando sul posto per capire come mai questo risveglio sia avvenuto senza avvisaglie premonitrici come spesso accade.

Gli esperti credono sia accaduto a causa del cambiamento climatico, la situazione è monitorata costantemente e attualmente non si segnalano disagi ai trasporti nel territorio.

Monte Amiata, emerge fumo: lo scherzo di Gabriele Ruffoli

Sul Monte Amiata “erutta” un pesce d’aprile virale! Un falso allarme diffuso sui social ha fatto credere a molti che il vulcano toscano si fosse risvegliato, con fumo e lapilli. Lo scherzo, ideato con maestria, ha ingannato centinaia di persone prima di essere smascherato.