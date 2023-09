Un ragazzo di 20 anni ha aggredito un uomo, staccandogli un pezzo di orecchio a morsi, perché non gli ha fatto accarezzare il cane. Il giovane è stato fermato dopo l’aggressione.

Monza, non gli fa accarezzare il cane, lui gli stacca un orecchio a morsi

Nel pomeriggio di lunedì 18 settembre, un ragazzo di 20 anni è stato fermato per aver aggredito un uomo a Monza, in via Italia. Secondo quanto ricostruito, lo avrebbe picchiato a calci e pugni e poi gli avrebbe staccato un pezzo di orecchio a morsi per una carezza al cane. I poliziotti sono subito arrivati sul posto e hanno trovato un uomo a terra, sanguinante, che ha raccontato che stava passeggiando con il cane quando si sono avvicinati due ragazzi che gli hanno chiesto di poterlo accarezzare. Ad un certo punto hanno iniziato a spintonarlo e colpirlo con diversi pugni.

Monza, gli stacca l’orecchio a morsi: prognosi di trenta giorni

Il 20enne si è scagliato contro di lui, staccandogli un pezzo di orecchio a morsi. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. I medici hanno rilevato che gli è stato staccato circa 2,5 centimetri di orecchio e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Intanto gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Il 20enne è stato fermato con l’accusa di lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione, la vittima avrebbe insultato i due ragazzi perché hanno accarezzato il cane e da quel momento è scattata l’aggressione.