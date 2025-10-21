Oggi il bambino ha 14 anni, ha gravissimi danni neurologici ed è considerato invalido 100%.

Monza, ospedale San Gerardo sbaglia le cure: il neonato rimane invalido per tutta la vita

Nel 2011 all’ospedale San Gerardo di Monza non è stata diagnosticata in tempo una malattia metabolica a un bambino il quale, secondo la ricostruzione da parte degli avvocati della famiglia, avrebbe fin da subito manifestato sintomi di iperammoniemia, ovvero una malattia metabolica che provoca un accumulo tossico di ammoniaca nel sangue.

I medici della Fondazione del San Gerardo non hanno diagnosticato in tempo la malattia e oggi, quel bambino, ha 14 anni, ha gravissimi danni neurologici e l’Inps lo ha dichiarato invalido al 100%. Ecco cosa ha deciso il giudice.

Monza, ospedale San Gerardo sbaglia le cure: dovrà pagare maxi risarcimento

Il Tribunale Civile di Monza ha deciso che la Fondazione dell’ospedale San Gerardo dovrà pagare un maxi risarcimento da 4 milioni e 600mila euro per non aver diagnosticato in tempo la malattia del bambino. Secondo i periti del Tribunale, con la corretta cura farmacologica, iniziata 12 ore prima del “collasso”, il bambino avrebbe avuto una vita normale.