Il mondo del cinema americano piange la scomparsa di Barbara Baldavin, celebre per avere recitato nella popolare fiction Medical Center e per avere preso parte ad alcuni episodi della serie originale Star Trek.

La morte dell’attrice Barbara Baldavin

L’attrice statunitense ha avuto un malore nel giorno di Pasqua, mentre si trovava nella sua abitazione a Manhattan Beach, in California, ed è deceduta prima dell’arrivo in ospedale.

I motivi della morte sarebbero riconducibili a: «Insufficienza cardiaca congestizia», riferisce The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia della morte di Barbara Baldavin a seguito dell’annuncio fatto dal figlio dell’attrice Marc D’Agosta.

Il ruolo di Barbara Baldavin in Star Trek

Baldavin ha interpretato l’ufficiale di controllo dei Phaser, Angela Martine, in due episodi della prima stagione di Star Trek nel 1966. Riapparsa in Star Trek nel giugno 1969, durante il finale della serie intitolato “Turnabout Intruder”, dove apparve nel ruolo del tenente Lisa, servendo sia come ufficiale delle comunicazioni che come cronista di tribunale.

I successi di Barbara Baldavin

Grazie a Star Trek, Barbara Baldavin venne scelta per entrare nel cast della soap opera Medical Center, dove rimase per sei stagioni, dal 1970 al 1976, girando cinquantuno episodi nei panni dell’infermiera Holmby.

L’attrice, oltre ad aver mostrato le sue doti recitative, ha lavorato anche nel mondo del casting televisivo, partecipando a selezioni di varie serie come Adam-12, Colombo, McMillan & Wife, Baretta, Charlie’s Angels, Fantasy Island e Barnaby Jones.